Проезд по ЗСД в Петербурге сделают бесплатным во время «Алых парусов»

Как сообщил градоначальник, с 14:00 28 июня по 02:00 29 июня на участке ЗСД от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект не будет взиматься плата за проезд в обе стороны. Господин Беглов также попросил руководителей организаций, офисы которых расположены в центре Петербурга, дать возможность уехать сотрудникам пораньше из-за изменения маршрутов движения на центральных улицах.