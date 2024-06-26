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Проезд по ЗСД в Петербурге сделают бесплатным во время «Алых парусов»

В связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» проезд по ЗСД на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта сделают временно бесплатным. Об этом сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил градоначальник, с 14:00 28 июня по 02:00 29 июня на участке ЗСД от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект не будет взиматься плата за проезд в обе стороны. Господин Беглов также попросил руководителей организаций, офисы которых расположены в центре Петербурга, дать возможность уехать сотрудникам пораньше из-за изменения маршрутов движения на центральных улицах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Троицкому мосту будет частично ограничено с 23 июня до конца месяца из-за проведения праздника «Алые паруса». Также сообщалось об изменении маршрута туристического трамвая.