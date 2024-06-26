Власти Новосибирска восстановят асфальт в микрорайоне Родники

Это решение было принято после серьезного повреждения асфальта на подъезде к кольцу улиц Мясниковой и Кочубея в результате последнего дождя в городе.
По словам главы городского Дептранса Иосифа Кодалаева, временные меры уже введены для обеспечения проезда, а комиссия по ЧС рассмотрит вопрос о режиме повышенной готовности.
Департамент также определяет объёмы ремонтных работ и выбирает подрядчика для выполнения работ на повреждённом участке и смежных территориях, где также зафиксированы дефекты в дорожном покрытии.
Ранее Сиб.фм сообщал, что свыше 9 тысяч многодетных семей региона направили средства областного семейного капитала на покупку автомобиля.