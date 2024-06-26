Площадь распространения непарного шелкопряда в Башкирии возросла за год почти втрое

В Башкирии за год в 2,8 раза выросла площадь распространения непарного шелкопряда. Об этом со ссылкой на слова кандидата биологических наук, доцента кафедры физиологии и общей биологии Уфимского университета науки и технологий Винера Хабибуллина сообщило издание «Ъ-Уфа».
Очаг распространения гусениц шелкопряда в республике в текущем году составил 191 тысячу гектаров, в 2023-м — 67 тысяч. Это, утверждает ученый, связано с благоприятными погодными условиями — ранней весной и жарой. Распространение насекомых в лесах региона фиксируют уже четвертый год подряд.
Согласно данным Министерства лесного хозяйства Башкирии, в этом году от гусениц обработали 190 тысяч гектаров леса на территории 16 муниципалитетов. Как отметил Винер Хабибуллин, препятствием для профилактических мероприятий является большое количество «буферных зон» рядом с населенными пунктами, СНТ, водоемами и пасеками, где обработка запрещена из-за санитарных требований.
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