Площадь распространения непарного шелкопряда в Башкирии возросла за год почти втрое

Очаг распространения гусениц шелкопряда в республике в текущем году составил 191 тысячу гектаров, в 2023-м — 67 тысяч. Это, утверждает ученый, связано с благоприятными погодными условиями — ранней весной и жарой. Распространение насекомых в лесах региона фиксируют уже четвертый год подряд.