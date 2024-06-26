Шесть тонн опасных салатов изъяли из оборота в Петербурге после случаев ботулизма

Больше недели в России гудит история с опасными салатами, которыми отравились несколько сотен человек. У них диагностировали ботулизм. Оказалось, что причиной этого стала консервированная фасоль, в которой образовался ботулотоксин. Некачественную продукцию начали оперативно изымать из оборота. В том числе такие салаты продавались и в магазинах Северной столицы. Их также забрали. Всего в городе уничтожили порядка шести тонн опасной продукции. Об этом рассказал замначальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивуленок в ходе пресс-конференции в ТАСС.
— Мы оперативно проинформировали торговые сети, комитет промышленной политики. Сети быстро отозвались на возникшую ситуацию. И мы получили информацию об изъятии и уничтожении порядка шести тонн продукции этого изготовителя, — сказал он.
Ивуленок отметил, что сейчас из-за возникшей ситуации ботулизм стал на пике популярности, но с ним имеют дело постоянно. Каждый год регистрируют единичные случаи заболевания этим токсином. Например, в прошлом году таких было пять. К сожалению, один человек погиб.
Специалист напомнил, что в основном заражение ботулизмом происходит из-за домашних заготовок. При этом присутствие токсина в банке можно и не заметить. Однако есть одна ситуация, выдающая опасность — это если банка вздута. В таком случае продукт точно употреблять не стоит.