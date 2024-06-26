Шесть тонн опасных салатов изъяли из оборота в Петербурге после случаев ботулизма

Больше недели в России гудит история с опасными салатами, которыми отравились несколько сотен человек. У них диагностировали ботулизм. Оказалось, что причиной этого стала консервированная фасоль, в которой образовался ботулотоксин. Некачественную продукцию начали оперативно изымать из оборота. В том числе такие салаты продавались и в магазинах Северной столицы. Их также забрали. Всего в городе уничтожили порядка шести тонн опасной продукции. Об этом рассказал замначальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивуленок в ходе пресс-конференции в ТАСС.