Кузбассовец угрожал топором и ранил ножом трёх сотрудников полиции

После угрозы полицейский вызвал сотрудников вневедомственной охраны. Но киселевчанин вооружился ножом и ударил в грудь одного из сотрудников, повредив его бронежилет и аэрозольный баллон, из-за чего правоохранитель получил ожог обоих глаз. После этого фигурант напал на двух других сотрудников МВД и причинил каждому из них колото-резаные ранения. Нападавшего остановили бойцы Росгвардии.