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Кузбассовец угрожал топором и ранил ножом трёх сотрудников полиции

Жителя подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом.

Житель Киселёвска подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Накануне фигурант у своего дома по ул. Пионерской угрожал топором участковому.

После угрозы полицейский вызвал сотрудников вневедомственной охраны. Но киселевчанин вооружился ножом и ударил в грудь одного из сотрудников, повредив его бронежилет и аэрозольный баллон, из-за чего правоохранитель получил ожог обоих глаз. После этого фигурант напал на двух других сотрудников МВД и причинил каждому из них колото-резаные ранения. Нападавшего остановили бойцы Росгвардии.

Злоумышленник задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Его дом уже осмотрели, изъяли орудия преступления, допрашивают очевидцев и назначают судебно-медицинские экспертизы.