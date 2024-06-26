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Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

У 47-летнего Романа Алексеева осталась дочь.

Источник: соцсети мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева

Печальные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Уроженец села Кулункун, друг, сын и отец Роман Алексеев погиб в ходе проведения спецоперации. У 47-летнего мужчины осталась дочь. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

— 25 сентября 2023 Роман заключил контракт и отправился на СВО. Служил в должности старшего водителя. Сержант. Погиб защитник Отечества 4 февраля 2024 года, — написал Осодоев.

При жизни Романа Алексеева характеризуют как человека, который умел все. Он любил работать с деревом, мог самостоятельно построить или смонтировать потолки, а также выполнить любые электрические работы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области прошли военные учения. Ракетчики оттачивали навыки предотвращения диверсий, переброски пусковых установок и их маскировки.