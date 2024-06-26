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В Самарской области Роспотребнадзор одобрил 16 пляжей

По состоянию на 25 июня вода и песок на них соответствуют всем требованиям.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Самарской области органами местного самоуправления планируется подготовка к эксплуатации 35 пляжей.

По состоянию на 25 июня подготовлены 16 мест отдыха у воды:

— городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1);

— городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2);

— пляж «Озеро Орлово» Новокуйбышевск;

— пляж Шелехметское лесничество, 68 квартал правый берег р. Волга;

— городской пляж 1 очереди набережной г. Самара;

— городской пляж 2 очереди набережной г. Самара;

— городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна);

— городской пляж г. Самара, (в районе санатория Можайский);

— городской пляж 4 очереди набережной г. Самара;

— городской пляж «Загородный парк»;

— пляж спуска ул. Советской Армии г. Самары;

— городской пляж Красноглинского района г. Самары;

— пляж в районе Фестивальной поляны (с. Мастрюково Волжский район);

— пляж ДОЦ «Юность» Самарская область Шигонский район, с.п. Муранка;

— пляж озеро Барское Волжский район п. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ «Волжанин»);

— пляж ГБОУДОДДОП Ц «Жигули» с. Зольное, г. Жигулевск.

На эти зоны рекреации выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды и песка.

По состоянию на 25 июня исследованы пробы воды из водоемов в местах рекреации на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все пробы соответствуют установленным нормативам.

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