В Самарской области Роспотребнадзор одобрил 16 пляжей

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Самарской области органами местного самоуправления планируется подготовка к эксплуатации 35 пляжей.
По состоянию на 25 июня подготовлены 16 мест отдыха у воды:
— городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1);
— городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2);
— пляж «Озеро Орлово» Новокуйбышевск;
— пляж Шелехметское лесничество, 68 квартал правый берег р. Волга;
— городской пляж 1 очереди набережной г. Самара;
— городской пляж 2 очереди набережной г. Самара;
— городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна);
— городской пляж г. Самара, (в районе санатория Можайский);
— городской пляж 4 очереди набережной г. Самара;
— городской пляж «Загородный парк»;
— пляж спуска ул. Советской Армии г. Самары;
— городской пляж Красноглинского района г. Самары;
— пляж в районе Фестивальной поляны (с. Мастрюково Волжский район);
— пляж ДОЦ «Юность» Самарская область Шигонский район, с.п. Муранка;
— пляж озеро Барское Волжский район п. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ «Волжанин»);
— пляж ГБОУДОДДОП Ц «Жигули» с. Зольное, г. Жигулевск.
На эти зоны рекреации выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды и песка.
По состоянию на 25 июня исследованы пробы воды из водоемов в местах рекреации на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все пробы соответствуют установленным нормативам.