Хирурги РКБ восстановили лицевой нерв бойцу СВО

5 ноября 2023 Фаниль с позывным «Фаня» получил осколочное ранение головы. Он потерял слух в левом ухе, у него был пробит лицевой нерв и переломана челюсть. В Санкт-Петербурге хирурги устранили осколки и провели операцию на челюсти мужчины.
Дальнейшее лечение Фаниль проходил в Республиканской клинической больнице в Казани. Хирурги военного госпиталя провели операцию по восстановлению лицевого нерва. В Казани операцию проводил заведующий травматологичнским отделением № 5 военного госпиталя при РКБ Алмаз Галлямов. Он также является лечащим врачом бойца.
Алмаз Галлямов сообщил, что у пациента наблюдается положительная динамика. Операция по восстановлению слуха планируется через 2−3 месяца. Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Раиль Гайзатуллин сообщил, что ежедневно в военном госпитале при РКБ проходит 25 оперативных вмешательств, в том числе от 5 до 7 микрохирургических операций.
Фаниль родом из Нижнекамска, он отправился на СВО в 2022 году в ходе частичной мобилизации. Государство полностью оплатило лечение бойца.