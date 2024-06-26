Хирурги РКБ восстановили лицевой нерв бойцу СВО

Алмаз Галлямов сообщил, что у пациента наблюдается положительная динамика. Операция по восстановлению слуха планируется через 2−3 месяца. Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Раиль Гайзатуллин сообщил, что ежедневно в военном госпитале при РКБ проходит 25 оперативных вмешательств, в том числе от 5 до 7 микрохирургических операций.