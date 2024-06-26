В Иркутской области предоставляются выплаты для сборов в школу

Единоразовую выплату на приобретение школьной и спортивной форму могут получить семьи с детьми в Иркутской области. Кроме того, есть возможность оформить бесплатное питание в школе. В прошлом учебном году пособием на школьную форму воспользовались 3823 семьи на 5820 детей, питание получали 38 098 детей, сообщает министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Размер пособия на школьную форму составляет 1401,13 рубля на каждого школьника в семье. Для получения данных мер социальной поддержки необходимо оформить соответствующие заявления, причем сделать это можно уже сейчас.
По данным профильного министерства, с 2023 года право на пособие для покупки школьной и спортивной формы имеют многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей до 18 лет (или до 23, если они учатся на очном отделении), при этом среднедушевой доход должен составлять сумму ниже двух прожиточным минимумов, установленных для района проживания. Кроме того, получить такую выплату могут и малоимущие семьи, доход в которых ниже прожиточного минимума.
Бесплатное питание в школе предоставляется детям из многодетных семей и малообеспеченных, при соблюдении определенных условий по величине доходов.
Подать заявление на назначение пособия, а также оформить бесплатное питание можно на портале Госуслуг.