В Иркутской области предоставляются выплаты для сборов в школу

По данным профильного министерства, с 2023 года право на пособие для покупки школьной и спортивной формы имеют многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей до 18 лет (или до 23, если они учатся на очном отделении), при этом среднедушевой доход должен составлять сумму ниже двух прожиточным минимумов, установленных для района проживания. Кроме того, получить такую выплату могут и малоимущие семьи, доход в которых ниже прожиточного минимума.