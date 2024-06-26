Калининградские врачи спасли младенца из Краснодарского края

Мальчика выписали из медучреждения две недели назад. По словам его мамы, в настоящий момент сердце ребёнка стабильно, опасности никакой нет. «Калининград — это отдельное место в моём сердце, потому что тут подарили жизнь, несмотря на все сложности, трудности. <…> Сердце его сейчас стабильное. Опасности никакой нет. Дальше будем наблюдать. Возможно, он с этим будет жизнь, возможно, потребуется ещё одна операция. Здесь спасли моего сына. Я бесконечно буду благодарна», — заключила мама мальчика.