Калининградские врачи спасли младенца из Краснодарского края

Специалисты калининградского кардиоцентра спасли младенца с жизнеугрожающим врождённым пороком сердца. Информацию об этом опубликовали на странице медицинского учреждения «ВКонтакте».
Ребёнка привезли из Краснодарского края. Мама с мальчиком прилетели в сопровождении реаниматологов в январе. «Жизнеугрожающий комбинированный врождённый порок сердца: гипертрофическая кардиомиопатия, клапанный стеноз легочной артерии, множественный дефект предсердной перегородки. И ещё целый ряд патологий — дыхательных, неврологических и прочее. В нескольких клиниках в операции отказали. Калининградские доктора решили помочь. Понимая, что борьба за жизнь будет непростой», — говорится в публикации.
Врачи провели сложнейшую операцию, после которой последовал непростой восстановительный период. Ребёнок находился в кардиоцентре полгода, из которых 64 дня в реанимации, 49 — на аппарате ИВЛ.
Мальчика выписали из медучреждения две недели назад. По словам его мамы, в настоящий момент сердце ребёнка стабильно, опасности никакой нет. «Калининград — это отдельное место в моём сердце, потому что тут подарили жизнь, несмотря на все сложности, трудности. <…> Сердце его сейчас стабильное. Опасности никакой нет. Дальше будем наблюдать. Возможно, он с этим будет жизнь, возможно, потребуется ещё одна операция. Здесь спасли моего сына. Я бесконечно буду благодарна», — заключила мама мальчика.