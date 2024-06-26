Новая схема для водителей и пассажиров: автобусную остановку возле Южного вокзала в Калининграде перенесли

В администрации считают, что нововведение повысит безопасность и удобство для горожан — и пешеходов, и автомобилистов. Пассажирам не нужно пересекать парковку для прохода к вокзалу или посадки в трамвай, автобус и троллейбус. Накопительная площадка на новой остановке тоже больше, чем сейчас. Кроме того, высвобождается полоса на Железнодорожной. Это увеличивает пропускную способность участка на 30%, растёт скорость прохождения всего узла.