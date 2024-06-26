Новая схема для водителей и пассажиров: автобусную остановку возле Южного вокзала в Калининграде перенесли

Остановка «Южный вокзал» в Калининграде с 29 июня переезжает с улицы Железнодорожной к трамвайным путям. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Городской транспорт будет делать остановку между двумя вокзалами: автобусным и железнодорожным. Для этого заменили дорожное покрытие, перенесли контактную сеть, нанесли новую разметку с полосой для троллейбуса и городских автобусов. Вокруг поставили столбики. Теперь общественный транспорт пойдёт с Ленинского проспекта и площади Калинина по выделенке.
Большую часть привокзального пространства отдадут под парковку для легковушек. Там появилась разметка, а в скором времени стоянка станет платной.
В администрации считают, что нововведение повысит безопасность и удобство для горожан — и пешеходов, и автомобилистов. Пассажирам не нужно пересекать парковку для прохода к вокзалу или посадки в трамвай, автобус и троллейбус. Накопительная площадка на новой остановке тоже больше, чем сейчас. Кроме того, высвобождается полоса на Железнодорожной. Это увеличивает пропускную способность участка на 30%, растёт скорость прохождения всего узла.
Привокзальная площадь долгие годы использовалась как парковка. В 2021 году здесь состоялась презентация трамвая «Корсар». Новая схема движения в городе ожидается также на Пролетарской. В августе дорогу обещают сделать двусторонней.