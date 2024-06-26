Шелест поручил включать все исправные кондиционеры в транспорте

«Каждый сезон возникают вопросы по работе охлаждающего оборудования, люди обращаются с сообщениями о том, что в каком-то автобусе система не работает, в каком-то работает, но почему-то не включена. Подчеркиваю, если в автобусе или троллейбусе есть исправный кондиционер, и имеется необходимость в его работе, он должен служить пассажирам», — подчеркнул глава города.