Шелест поручил включать все исправные кондиционеры в транспорте

Сергей Шелест поручил департаменту транспорта проинструктировать водителей и кондукторов общественного транспорта и напомнить им, что в жару кондиционеры должна работать. Об этом сам мэр рассказал сегодня, 26 июня, в своём телеграм-канале.
«Каждый сезон возникают вопросы по работе охлаждающего оборудования, люди обращаются с сообщениями о том, что в каком-то автобусе система не работает, в каком-то работает, но почему-то не включена. Подчеркиваю, если в автобусе или троллейбусе есть исправный кондиционер, и имеется необходимость в его работе, он должен служить пассажирам», — подчеркнул глава города.
Мэр просит омичей учитывать «человеческий фактор» — если кондиционер имеется, но не работает, стоит вежливо попросить кондуктора и водителя его включить. При этом, конечно же, придётся закрыть все окна и люки (если они открыты).
«Также прошу соблюдать взаимную вежливость: часто бывает, что кому-то нормально, а кому-то жарко, но это не повод переходить на личности и учинять скандалы. По выходу из отпуска повторю свой опыт поездок в общественном транспорте, посмотрю, как обстоят дела с комфортом пассажиров», — призвал градоначальник.
Отметим, что каждый день на маршруты в Омске выходят 153 муниципальных автобуса и 111 троллейбусов, оборудованных кондиционерами.