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В Петербурге будут штрафовать за неуплату курортного сбора: названа сумма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня, ФедералПресс. Петербургские депутаты одобрили штрафы за неуплату курортного сбора. В ходе заседания заксобрания Северной столицы 26 июня стало известно, что будут штрафовать и туристов, и отельеров.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Установлена административная ответственность за нарушение законодательства о курортном сборе», — уточнил спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Представитель власти добавил, что от уплаты курортного сбора освобождают участников СВО, которые приезжают в Северную столицу на лечение и реабилитацию. Речь также идет о лицах, которые их сопровождают.

Известно, что путешественников-нарушителей собираются штрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей. Также наказания предусмотрены для отельеров. Для них сумма штрафа может достигать до 50 тыс. рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге хотят штрафовать за неуплату курортного сбора.

туризм и отдых
штрафы