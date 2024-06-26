В Петербурге будут штрафовать за неуплату курортного сбора: названа сумма

«Установлена административная ответственность за нарушение законодательства о курортном сборе», — уточнил спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем телеграм-канале.
Представитель власти добавил, что от уплаты курортного сбора освобождают участников СВО, которые приезжают в Северную столицу на лечение и реабилитацию. Речь также идет о лицах, которые их сопровождают.
Известно, что путешественников-нарушителей собираются штрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей. Также наказания предусмотрены для отельеров. Для них сумма штрафа может достигать до 50 тыс. рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге хотят штрафовать за неуплату курортного сбора.