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Пропавшую 5-летнюю девочку нашли в 5 км от дома в СКО

В Северо-Казахстанской области в 5 км от дома разыскали полицейские потерявшуюся 5-летнюю девочку и вернули ее родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Getty Images

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, жители села Байтерек Кызылжарского района позвонили на канал «102» и заявили о пропаже 5-летней дочери с особыми образовательными потребностями.

Родные девочки обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.

«Личный состав районного отдела полиции незамедлительно был задействован в поисковых мероприятиях. Розыск по селу не дал результатов, и полицейские расширили зону поисков», — отметили в ДП СКО.

В итоге пропавшая девочка была обнаружена на трассе Жезказган — Петропавловск в направлении села Подгорного, примерно в 5 км от дома, и благополучно возвращена родителям.

Семья девочки сердечно поблагодарила людей в погонах.