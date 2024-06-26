Пропавшую 5-летнюю девочку нашли в 5 км от дома в СКО

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, жители села Байтерек Кызылжарского района позвонили на канал «102» и заявили о пропаже 5-летней дочери с особыми образовательными потребностями.
Родные девочки обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.
«Личный состав районного отдела полиции незамедлительно был задействован в поисковых мероприятиях. Розыск по селу не дал результатов, и полицейские расширили зону поисков», — отметили в ДП СКО.
В итоге пропавшая девочка была обнаружена на трассе Жезказган — Петропавловск в направлении села Подгорного, примерно в 5 км от дома, и благополучно возвращена родителям.
Семья девочки сердечно поблагодарила людей в погонах.