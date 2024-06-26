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В Ростове на Большой Садовой завершен ремонт моста через Темерник

Дорожные службы завершили ремонт моста на ул. Большой Садовой через реку Темерник. До 27 июня будет нанесена дорожная разметка.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону.

Площадь нового асфальтного покрытия составила более 500 кв. м. Работы были выполнены подрядной организацией ООО «ДРСУ-61», их финансирование осуществлялось за счет городского бюджета.