В Ростове на Большой Садовой завершен ремонт моста через Темерник

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону.
Площадь нового асфальтного покрытия составила более 500 кв. м. Работы были выполнены подрядной организацией ООО «ДРСУ-61», их финансирование осуществлялось за счет городского бюджета.
Дорожные службы завершили ремонт моста на ул. Большой Садовой через реку Темерник. До 27 июня будет нанесена дорожная разметка.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону.
Площадь нового асфальтного покрытия составила более 500 кв. м. Работы были выполнены подрядной организацией ООО «ДРСУ-61», их финансирование осуществлялось за счет городского бюджета.