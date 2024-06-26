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МАГАТЭ уведомлена об уничтожении поста радиационного контроля на ЗАЭС

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, сообщил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.

Источник: Sputnik.by

В среду украинские военные уничтожили пункт радиационного контроля в Великой Знаменке, которая располагается неподалеку от атомной электростанции.

«Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ были уведомлены об этом событии, им предоставлены фотоматериалы о состоянии, в котором сейчас находятся остатки этого оборудования», — рассказал директор ЗАЭС.

Он выразил надежду, что представители агентства отразят в своем заявлении информацию об уничтожении оборудования радиационного мониторинга станции.

Черничук особо отметил, что после обстрела украинскими военными пункта радиационного контроля в Великой Знаменке, радиационный фон находится в норме и угрозы никакой нет.

энергетика