МАГАТЭ уведомлена об уничтожении поста радиационного контроля на ЗАЭС

В среду украинские военные уничтожили пункт радиационного контроля в Великой Знаменке, которая располагается неподалеку от атомной электростанции.
«Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ были уведомлены об этом событии, им предоставлены фотоматериалы о состоянии, в котором сейчас находятся остатки этого оборудования», — рассказал директор ЗАЭС.
Он выразил надежду, что представители агентства отразят в своем заявлении информацию об уничтожении оборудования радиационного мониторинга станции.
Черничук особо отметил, что после обстрела украинскими военными пункта радиационного контроля в Великой Знаменке, радиационный фон находится в норме и угрозы никакой нет.