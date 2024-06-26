Грозы с сильным ветром надвигаются на Нижегородскую область

Грозы с усилением ветра до 15 м/с ожидаются местами по Нижегородской области26 и 27 июня — таков прогноз Гидрометцентра.
Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей, сообщает пресс-служба компании.
К оперативному реагированию готовы 284 бригады. Для подачи электроэнергии подготовлены 239 резервных источников электроснабжения.
В филиале работает оперативный Штаб, организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными.
О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону 8−800−220−0−220.