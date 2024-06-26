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Грозы с сильным ветром надвигаются на Нижегородскую область

Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды.

Грозы с усилением ветра до 15 м/с ожидаются местами по Нижегородской области26 и 27 июня — таков прогноз Гидрометцентра.

Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей, сообщает пресс-служба компании.

К оперативному реагированию готовы 284 бригады. Для подачи электроэнергии подготовлены 239 резервных источников электроснабжения.

В филиале работает оперативный Штаб, организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными.

О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону 8−800−220−0−220.