Три омские выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов. Где они учатся?

В Омске подвели предварительные результаты Единого государственного экзамена-2024. По итогам основного периода ЕГЭ в регионе зафиксировали 53 стобалльных работы, сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области. Последним одиннадцатиклассником, сдавшим госэкзамен на максимальный балл, стал выпускник Черлакской гимназии — свои 100 баллов он набрал на ЕГЭ по истории.
Трое омичей сумели дважды набрать максимум на экзаменах. Как сообщил в своём телеграм-канале министр образования Иван Кротт, это выпускница омской школы № 135 Елизавета Ситникова (химия + русский язык), а также ученицы МОЦРО № 117 Анна Бессараб и Полина Михайлова (обе — русский язык и профильная математика).
Министр образования региона также напомнил, что если выпускник за три экзамена набрал в сумме 240 баллов и более, и затем поступил в омский вуз, он получит денежное поощрение от губернатора Омской области от 30 до 120 тысяч рублей.
«Поздравляю выпускниц и их наставников с успешной сдачей ЕГЭ на максимальный балл. Ваши усилия, труд и настойчивость принесли заслуженные результаты. Этот важный шаг открывает перед вами множество перспектив. Желаю вам яркого будущего, новых вершин и достижений! “— написал Иван Кротт.
Кстати, в марте мы составляли рейтинг школ, где чаще всего появляются стобалльные работы на ЕГЭ. МОЦРО № 117 — постоянный участник этого списка, а вот школа № 135 только теперь попадёт в этот рейтинг.