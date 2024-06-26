Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 26−27 июня

Грозовой фронт надвигается на Нижегородскую область с севера. Синоптики прогнозируют местами грозы и сильный ветер, вероятность непогоды сохранится 26 и 27 июня.
— Центральную Россию краем зацепят поля фронтальной облачности, и местами могут прошуметь грозовые дожди, — сообщили в центре метеопрогнозов «Фобос».
Отдельные порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, так что держитесь подальше от больших деревьев и слабоукрепленных конструкций, а при возможности лучше вообще переждите непогоду в помещении.
В связи с надвигающейся непогодой энергетики региона работают в усиленном режиме, аварийные бригады находятся в состоянии готовности.