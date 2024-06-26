Крымчан предупредили о перебоях с интернетом

Крымчане могут столкнуться с кратковременными перебоями в работе интернета из-за массированных DDoS-атак нескольких интернет-провайдеров. Об этом сообщила замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.
«Профили атак постоянно меняются. Специалистами провайдеров принимаются меры по отражению атак», — рассказала она.
Ранее украинские хакеры массово атаковали крымских провайдеров. Сообщалось, что из-за этого некоторые услуги «Миранда-медиа», «Крымтелекома» и «МирТелекома» были временно недоступны.