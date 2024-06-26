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Крымчан предупредили о перебоях с интернетом

Мининформ Крыма предупредил о DDoS-атаках на интернет-провайдеров.

Источник: Комсомольская правда

Крымчане могут столкнуться с кратковременными перебоями в работе интернета из-за массированных DDoS-атак нескольких интернет-провайдеров. Об этом сообщила замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.

«Профили атак постоянно меняются. Специалистами провайдеров принимаются меры по отражению атак», — рассказала она.

Ранее украинские хакеры массово атаковали крымских провайдеров. Сообщалось, что из-за этого некоторые услуги «Миранда-медиа», «Крымтелекома» и «МирТелекома» были временно недоступны.

Интернет