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Под Волгоградом прошли похороны 35-летнего Ивана Баркина, погибшего на СВО

26 июня новоаннинцы проводили в последний путь земляка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 июня, в Волгоградской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции Иваном Баркиным — командиром отделения по ремонту и хранению автомобилей мотострелкового батальона. 35-летний мобилизованный погиб на боевом задании, сообщили в администрации Новоаннинского района.

— Иван Николаевич Баркин погиб во время выполнения боевого задания в возрасте 35 лет, — рассказали земляки.

В зону СВО житель Новоаннинского попал по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Все это время с честью и достоинством исполнял свой воинский долг. Похоронили земляка на городском кладбище со всеми почестями.

Редакция искренне соболезнует родным и близким Ивана Баркина и всех погибших в ходе спецоперации.