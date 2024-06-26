Под Волгоградом прошли похороны 35-летнего Ивана Баркина, погибшего на СВО

Сегодня, 26 июня, в Волгоградской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции Иваном Баркиным — командиром отделения по ремонту и хранению автомобилей мотострелкового батальона. 35-летний мобилизованный погиб на боевом задании, сообщили в администрации Новоаннинского района.
— Иван Николаевич Баркин погиб во время выполнения боевого задания в возрасте 35 лет, — рассказали земляки.
В зону СВО житель Новоаннинского попал по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Все это время с честью и достоинством исполнял свой воинский долг. Похоронили земляка на городском кладбище со всеми почестями.
Редакция искренне соболезнует родным и близким Ивана Баркина и всех погибших в ходе спецоперации.