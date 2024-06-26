Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты приняли решение о присвоении почетных званий заслуженным работникам социально-важных сфер деятельности

Заседание городской Думы состоялось 26 июня.

26 июня состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты согласовали присвоение почетных званий 45 нижегородцам — заслуженным работникам разных сфер деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Данные звания присваиваются за особые заслуги в профессиональной деятельности, направленной на благо жителей города, а также за весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания Нижнего Новгорода.

Согласно Положениям о присвоении почетных званий, основаниями для награждения являются трудовой стаж в соответствующей званию организации (не менее 10 лет), а также наличие заслуг и достижений в сфере своей профессиональной деятельности. Ежегодно каждое почетное звание присваиваться не более чем пяти кандидатам в каждой категории.

В этом году почетные звания в социально-важных профессиях присваиваются:

1. «Заслуженный пожарный города Нижнего Новгорода»:

— Гусакову Алексею Валерьевичу,

— Кемаеву Петру Николаевичу,

— Кашеутову Денису Валерьевичу,

— Семенычеву Владимиру Артемоновичу,

— Тузову Андрею Павловичу;

2. «Заслуженный медицинский работник города Нижнего Новгорода»:

— Буровой Ольге Николаевне,

— Заболоцкой Валентине Александровне,

— Киселевой Ирине Витальевне,

— Лариной Ольге Николаевне,

— Мануйленко Ольге Владимировне;

3. «Заслуженный работник образования города Нижнего Новгорода»:

— Авербуху Леониду Нисанелевичу,

— Ермиловой Ольге Александровне,

— Созиновой Наталье Владимировне,

— Тонконог Людмиле Михайловне,

— Ярцевой Ирине Николаевне;

4 «Заслуженный сотрудник полиции города Нижнего Новгорода»:

— Абрамову Михаилу Алексеевичу,

— Осипову Михаилу Николаевичу,

— Пискунову Сергею Михайловичу,

— Соколову Олегу Вячеславовичу,

— Шереру Валерию Анатольевичу;

5. «Заслуженный социальный работник города Нижнего Новгорода»:

— Анохиной Надежде Вячеславовне,

— Бреевой Светлане Юрьевне,

— Бруст Софии Юрьевне,

— Гавриловой Любови Васильевне,

— Шалимовой Елене Михайловне;

6. «Заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода»:

— Бугровой Марине Станиславовне,

— Девяткиной Людмиле Викторовне,

— Колесникову Владимиру Григорьевичу,

— Колосову Леониду Александровичу,

— Коровину Николаю Николаевичу;

7. «Заслуженный работник дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода»:

— Житникову Андрею Олеговичу,

— Ковалеву Виталию Александровичу,

— Ростовцеву Александру Андреевичу,

— Соловых Евгению Валерьевичу,

— Трусову Николаю Юрьевичу;

8. «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода»:

— Бузину Андрею Владимировичу,

— Вавилову Вячеславу Евгеньевичу,

— Павлову Сергею Геннадьевичу,

— Прокофьевой Ольге Валерьевне,

— Тяжелову Ивану Николаевичу;

9. «Заслуженный работник физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода»:

— Голышеву Николаю Ивановичу,

— Москвину Алексею Валентиновичу,

— Полетаеву Василию Васильевичу,

— Сухановой Валентине Федоровне,

— Ярославцевой Зинаиде Егоровне.