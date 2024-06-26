Депутаты приняли решение о присвоении почетных званий заслуженным работникам социально-важных сфер деятельности

26 июня состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты согласовали присвоение почетных званий 45 нижегородцам — заслуженным работникам разных сфер деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Данные звания присваиваются за особые заслуги в профессиональной деятельности, направленной на благо жителей города, а также за весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания Нижнего Новгорода.
Согласно Положениям о присвоении почетных званий, основаниями для награждения являются трудовой стаж в соответствующей званию организации (не менее 10 лет), а также наличие заслуг и достижений в сфере своей профессиональной деятельности. Ежегодно каждое почетное звание присваиваться не более чем пяти кандидатам в каждой категории.
В этом году почетные звания в социально-важных профессиях присваиваются:
1. «Заслуженный пожарный города Нижнего Новгорода»:
— Гусакову Алексею Валерьевичу,
— Кемаеву Петру Николаевичу,
— Кашеутову Денису Валерьевичу,
— Семенычеву Владимиру Артемоновичу,
— Тузову Андрею Павловичу;
2. «Заслуженный медицинский работник города Нижнего Новгорода»:
— Буровой Ольге Николаевне,
— Заболоцкой Валентине Александровне,
— Киселевой Ирине Витальевне,
— Лариной Ольге Николаевне,
— Мануйленко Ольге Владимировне;
3. «Заслуженный работник образования города Нижнего Новгорода»:
— Авербуху Леониду Нисанелевичу,
— Ермиловой Ольге Александровне,
— Созиновой Наталье Владимировне,
— Тонконог Людмиле Михайловне,
— Ярцевой Ирине Николаевне;
4 «Заслуженный сотрудник полиции города Нижнего Новгорода»:
— Абрамову Михаилу Алексеевичу,
— Осипову Михаилу Николаевичу,
— Пискунову Сергею Михайловичу,
— Соколову Олегу Вячеславовичу,
— Шереру Валерию Анатольевичу;
5. «Заслуженный социальный работник города Нижнего Новгорода»:
— Анохиной Надежде Вячеславовне,
— Бреевой Светлане Юрьевне,
— Бруст Софии Юрьевне,
— Гавриловой Любови Васильевне,
— Шалимовой Елене Михайловне;
6. «Заслуженный деятель культуры и искусства города Нижнего Новгорода»:
— Бугровой Марине Станиславовне,
— Девяткиной Людмиле Викторовне,
— Колесникову Владимиру Григорьевичу,
— Колосову Леониду Александровичу,
— Коровину Николаю Николаевичу;
7. «Заслуженный работник дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода»:
— Житникову Андрею Олеговичу,
— Ковалеву Виталию Александровичу,
— Ростовцеву Александру Андреевичу,
— Соловых Евгению Валерьевичу,
— Трусову Николаю Юрьевичу;
8. «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода»:
— Бузину Андрею Владимировичу,
— Вавилову Вячеславу Евгеньевичу,
— Павлову Сергею Геннадьевичу,
— Прокофьевой Ольге Валерьевне,
— Тяжелову Ивану Николаевичу;
9. «Заслуженный работник физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода»:
— Голышеву Николаю Ивановичу,
— Москвину Алексею Валентиновичу,
— Полетаеву Василию Васильевичу,
— Сухановой Валентине Федоровне,
— Ярославцевой Зинаиде Егоровне.