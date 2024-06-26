Депутаты приняли решение о присвоении почетных званий заслуженным работникам социально-важных сфер деятельности

Согласно Положениям о присвоении почетных званий, основаниями для награждения являются трудовой стаж в соответствующей званию организации (не менее 10 лет), а также наличие заслуг и достижений в сфере своей профессиональной деятельности. Ежегодно каждое почетное звание присваиваться не более чем пяти кандидатам в каждой категории.