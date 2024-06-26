Гусева: Нижегородская область является примером для других регионов России в сфере народной дипломатии

Нижегородская область уверенно заявляет о себе как о ведущем регионе России, активно развивающем направление народной дипломатии. Об этом сообщает министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

«Нижегородская область уже сегодня является примером для других регионов России в сфере народной дипломатии. Проведение Форума, открытие Центра народной дипломатии — все это свидетельствует о серьезных амбициях региона в этой важной сфере международных отношений. Мы первыми стали использовать системный подход в продвижении народной дипломатии на всех уровнях — от дошкольного образования до органов власти, что легло в основу создания Центра народной дипломатии. Нам, безусловно, есть, чем поделиться», — сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.