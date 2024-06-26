Александр Волошин — о Совете общественной организации ветеранов

Приоритетными направлениями в деятельности организации в настоящее время являются: активизация работы по оказанию материальной и медицинской помощи нуждающимся ветеранам и семьям погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей; участие в организации работы по совершенствованию профессионального мастерства и патриотическому воспитанию молодых сотрудников и работников подразделений Главного управления; участие в работе по увековечению памяти сотрудников и работников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также содержанию и уходу за местами захоронений; обеспечение участия ветеранов в мероприятиях, проводимых Главным управлением в связи с государственными праздниками Российской Федерации, Днями воинской славы и памятными датами России; продолжение работы по установлению исторических фактов, связанных с историей пожарной охраны области.