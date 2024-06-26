Александр Волошин — о Совете общественной организации ветеранов

Наряду со штатными сотрудниками ГУ МЧС большой вклад в патриотическое воспитание молодежи вносит Совет общественной организации ветеранов. Собеседник ИА «Время Н» — помощник начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Александр Александрович Волошин. Он рассказал о деятельности организации ветеранов пожарной охраны и спасателей.
— Когда и с какой целью создана ветеранская организация?
— История общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Нижегородской области началась в июне 1987 года и продолжается уже почти 40 лет.
Председателем Совета общественной организации ветеранов с 2018 года и по настоящее время является полковник внутренней службы в отставке Морозов Александр Юрьевич.
Ветеранские организации созданы с целью пропаганды профессиональной деятельности подразделений пожарной охраны среди населения, формирования и развития традиций МЧС России. Члены организации активно реализуют свой воспитательно-патриотический потенциал среди подрастающего поколения. Кроме того, Совет ветеранов является нештатным совещательно — консультативным органом Главного управления МЧС России по Нижегородской области, предназначенным для координации деятельности Совета ветеранов, отрядов и частей противопожарной службы Главного управления, ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Нижегородской области», Учебно-методического центра по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области.
На протяжении многолетнего периода пожарная охрана проявляла глубокое уважение к ветеранам, особенно к тем, кто принимал участие в военных действиях. Ветераны всегда являлись примером подражания для молодого поколения. В их присутствии произносилась клятва верности служебному долгу.
— В чем специфика деятельности организации?
— Совет ветеранов оказывает содействие патриотическому воспитанию, профессиональному становлению молодых сотрудников, работников Главного управления, ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Нижегородской области», Учебно-методического центра по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области, проведению мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, пропаганде знаний среди населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Ветераны пожарной охраны и спасателей Нижегородской области всегда уделяли значительное внимание воспитанию подрастающего поколения и формированию у них навыков безопасного поведения в лесу, в детских заведениях, на улице и дома.
Такие формы работы, как «Зарница», ДЮП (дружины юных пожарных), соревнования по пожарно-прикладному спорту, экскурсии в музеи Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций давно стали традициями. С годами эти традиции не только укрепились, но и развились. К ним присоединились кадетские классы, викторины и эстафеты по вопросам поведения в чрезвычайных ситуациях с выездом в детские дошкольные учреждения и в оздоровительные лагеря, лекции и беседы по пропаганде безопасного поведения детей.
— Каковы планы по развитию организации?
— Общественная организация ветеранов пожарной охраны и спасателей Нижегородской области строит свою работу на повышении деятельности ветеранского движения в дальнейшем развитии всех видов пожарной охраны (федеральной, муниципальной, частной и добровольной).
Приоритетными направлениями в деятельности организации в настоящее время являются: активизация работы по оказанию материальной и медицинской помощи нуждающимся ветеранам и семьям погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей; участие в организации работы по совершенствованию профессионального мастерства и патриотическому воспитанию молодых сотрудников и работников подразделений Главного управления; участие в работе по увековечению памяти сотрудников и работников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также содержанию и уходу за местами захоронений; обеспечение участия ветеранов в мероприятиях, проводимых Главным управлением в связи с государственными праздниками Российской Федерации, Днями воинской славы и памятными датами России; продолжение работы по установлению исторических фактов, связанных с историей пожарной охраны области.