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Мэр Минска назвал время открытия трех новых станций метро

Три новые станции Зеленолужской линии заработают в Минске в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал время открытия трех новых станций метро третьей Зеленолужской линии, сообщает БелТА.

«К концу года планируем открыть три новые станции», — отметил Владимир Кухарев.

Напомним, что готовность новых станций Зеленолужской линии — «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец» — высокая. Первые станции зеленой ветки метро — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь» открылись в конце 2020 года. Отличие их перронов — раздвижные двери.