Мэр Минска назвал время открытия трех новых станций метро

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал время открытия трех новых станций метро третьей Зеленолужской линии, сообщает БелТА.
«К концу года планируем открыть три новые станции», — отметил Владимир Кухарев.
Напомним, что готовность новых станций Зеленолужской линии — «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец» — высокая. Первые станции зеленой ветки метро — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь» открылись в конце 2020 года. Отличие их перронов — раздвижные двери.