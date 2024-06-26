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В мэрии Новосибирска показали новый визуальный стиль ко Дню города

Цветами праздника станут розовый, желтый и фиолетовый.

Источник: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В Новосибирске разработали новый визуальный стиль на День города. Цвета праздника — желтый, розовый и фиолетовый.

Авторы разработки — дизайнер Мария Воронцова и начальник отдела массовых мероприятий дирекции развлекательных программ Светлана Власова. По словам авторов, новая палитра напоминает тропический закат.

Напомним, ранее к празднованию нового 2023 года для Новосибирска как новогодней столицы разработали красно-зеленую цветовую гамму. Такое художественное решение многим горожанам не понравилось.

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