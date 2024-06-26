В Новосибирской области аномальная жара переходит на июль

— При проветривании помещений не оставляйте детей одних в комнате, не подвергайте их угрозе падения из окна. Не купайтесь в запрещенных местах. Не оставляйте на водоемах без присмотра маленьких детей и людей в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ведомстве.