В Новосибирской области аномальная жара переходит на июль

В ближайшие дни в Новосибирской области продолжится аномальная жара. Об этом сообщило МЧС по региону.
— Сохранится превышение опасной отметки в районе Новосибирска на реке Обь с 26 июня по 1 июля и жара +30 градусов и выше в НСО с 27 по 28 июня. Будьте осторожны!, — предупреждает ведомство в рассылке.
Ранее аналогичный прогноз дало Западно-Сибирское УГМС. По данным синоптиков, днем в Новосибирске ожидалось до +31…+33.
По Новосибирской области температура фиксировалась на уровне +28…+33. Местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы с градом.
Как сообщала КП-Новосибирск, в МЧС также объяснили, как безопасно пережить эту погоду.
— При проветривании помещений не оставляйте детей одних в комнате, не подвергайте их угрозе падения из окна. Не купайтесь в запрещенных местах. Не оставляйте на водоемах без присмотра маленьких детей и людей в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ведомстве.
К сожалению, во время аномальной жары в Новосибирске регулярно тонут люди, в том числе несовершеннолетние.
Накануне мы писали, что в городе Искитиме на реке Бердь утонула 11-летняя девочка. Ее тело до сих пор не могут найти.