БЖД предупреждает об изменениях в расписании поездов

Так, поезд № 630 Гродно — Минск отправлением из Гродно 17 июля в 6:44, будет следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи-Центральные и прибудет в Минск в 12:03 (вместо 11:20). Поезд № 634/633 Коммунары — Гродно отправлением со станции Коммунары 16 июля также проследует измененным расписанием и маршрутом через станции Барановичи-Центральные и Лида.