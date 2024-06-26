БЖД предупреждает об изменениях в расписании поездов

Так, в связи с проведением плановых ремонтных работ на перегоне Слоним — Озерница 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 июля, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 августа и 2, 5, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 сентября частично изменяется маршрут и расписание движения пассажирского поезда № 680 Гродно — Витебск. Он будет отправляться из Гродно в 10:36 (вместо 11:59) и следовать измененным маршрутом через станцию Лида, вместо станции Волковыск.
«Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни на участке Барановичи — Волковыск отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием», — говорится в сообщении.
Также, в связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Полочаны — Воложин 16 и 17 июля поезда межрегиональных и региональных линий будут следовать измененным расписанием и маршрутом.
Так, поезд № 630 Гродно — Минск отправлением из Гродно 17 июля в 6:44, будет следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи-Центральные и прибудет в Минск в 12:03 (вместо 11:20). Поезд № 634/633 Коммунары — Гродно отправлением со станции Коммунары 16 июля также проследует измененным расписанием и маршрутом через станции Барановичи-Центральные и Лида.
Кроме того, поезд № 732/731 Гродно — Минск отправлением из Гродно 16 июля и из Минска 17 июля, а также поезд № 687 Минск — Гродно с беспересадочными вагонами Москва — Гродно отправлением из Минска 17 июля (из Москвы 16 июля) 2024 года отменяются из обращения.
Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни на участке Молодечно — Лида отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием.