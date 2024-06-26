«Нет ничего страшнее, чем хоронить своего ребенка»: в Севастополе простились с двухлетней девочкой, погибшей во время атаки ВСУ

«Это белокурое чудо не пойдет в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает своих детей и внуков. Все это могло быть и уже никогда не будет. Лизу лишили жизни, которая только началась. Нет ничего страшнее, чем хоронить своего ребенка», — написал градоначальник.