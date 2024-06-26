«Нет ничего страшнее, чем хоронить своего ребенка»: в Севастополе простились с двухлетней девочкой, погибшей во время атаки ВСУ

В среду, 26 июня, в Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, погибшей в результате атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Это белокурое чудо не пойдет в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает своих детей и внуков. Все это могло быть и уже никогда не будет. Лизу лишили жизни, которая только началась. Нет ничего страшнее, чем хоронить своего ребенка», — написал градоначальник.
Развожаев рассказал, что Лиза была третьим долгожданным ребенком, а также единственной дочерью.
«Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы», — подчеркнул севастопольский губернатор.
Глава города-героя рассказал, что убитую девочку похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа. Он добавил, что там погребены участники специальной операции.
«Лиза навсегда останется в нашей памяти!», — заключил Развожаев.
Напомним, 23 июня киевский режим атаковал Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили средства ПВО. Осколочная боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате, по последним данным, погибли четыре человека. Жертвами ракетной атаки стали двое детей и столько же взрослых. Кроме того, еще 153 человека пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело. Ведомство квалифицировало трагедию как теракт. В Севастополе ввели режим ЧС.