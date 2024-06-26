Руководителя ФКР Олега Туркина обвиняют в растрате

«22 июня 2024 года в Ленинградский районный суд обратился следователь СУ СК РФ по Калининградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в его отношении, — пояснили в пресс-службе. — В ходатайстве указано, что по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, Т. и иные лица, действуя умышленно, организованной группой, из корыстных побуждений, похитили вверенное им чужое имущество, принадлежащее специализированной некоммерческой организации Калининградской области “Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах”, с использованием своего служебного положения, причинив Фонду и его Учредителю (Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области) ущерб».