Действие нейтральных номеров для водителей из Приднестровья будет продлено

Как заявили в парламенте, на сегодняшний день в открытых Агентством государственных услуг Молдовы пунктах регистрации нейтральных автономеров в Тирасполе и Рыбнице, учтено более 10 000 автомобилей. Интерес граждан к их получению значительно вырос после того, как в 2021 году Украина запретила пересечение своей границы машин с приднестровскими номерными знаками.