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Действие нейтральных номеров для водителей из Приднестровья будет продлено

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Автомобилисты из Приднестровья могут зарегистрировать нейтральные номера для своих машин до 31 декабря 2026 года. Законопроект, предусматривающий продление сроков регистрации, был одобрен на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам и будет предложен для утверждения на пленарном заседании парламента.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что проект был разработан группой депутатов от фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) с целью «поддержки жителей восточных регионов страны, столкнувшихся с трудностями, вызванными нерегулированным приднестровским конфликтом».

В комиссии подчеркнули, что механизм продления не будет действителен для автомобилей, используемых в коммерческой деятельности.

Процедура регистрации нейтральных автомобильных номеров для жителей Приднестровья действует с 2018 года. Это позволяет водителя из Левобережья Днестра выезжать за пределы Молдовы.

Как заявили в парламенте, на сегодняшний день в открытых Агентством государственных услуг Молдовы пунктах регистрации нейтральных автономеров в Тирасполе и Рыбнице, учтено более 10 000 автомобилей. Интерес граждан к их получению значительно вырос после того, как в 2021 году Украина запретила пересечение своей границы машин с приднестровскими номерными знаками.

экономика