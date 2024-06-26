Действие нейтральных номеров для водителей из Приднестровья будет продлено

Сообщается, что проект был разработан группой депутатов от фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) с целью «поддержки жителей восточных регионов страны, столкнувшихся с трудностями, вызванными нерегулированным приднестровским конфликтом».
В комиссии подчеркнули, что механизм продления не будет действителен для автомобилей, используемых в коммерческой деятельности.
Процедура регистрации нейтральных автомобильных номеров для жителей Приднестровья действует с 2018 года. Это позволяет водителя из Левобережья Днестра выезжать за пределы Молдовы.
Как заявили в парламенте, на сегодняшний день в открытых Агентством государственных услуг Молдовы пунктах регистрации нейтральных автономеров в Тирасполе и Рыбнице, учтено более 10 000 автомобилей. Интерес граждан к их получению значительно вырос после того, как в 2021 году Украина запретила пересечение своей границы машин с приднестровскими номерными знаками.