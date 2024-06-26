Синоптики: грозы, град и сильный ветер задержатся в Воронежской области на сутки

Это следует из информации прогностических карт российского Гидрометцентра. Желтый уровень опасности будет действовать в регионе до утра четверга, 27 июня.
Сильный ветер должен стихнуть сегодня ближе к ночи.
При этом в среду, 26 июня, после 15.00 и вплоть до 3.00 четверга, 27 июня, по области возможен туман.
В областном центре сегодня в течение дня ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Непогода может сопровождаться ветром с порывами до 16 м/с. Также осадки ожидаются в ночь на четверг.
А вот начиная с завтрашнего дня и вплоть до конца недели дождей, по оценкам синоптиков воронежского Гидрометцентра, в городе не ожидается.