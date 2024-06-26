Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики: грозы, град и сильный ветер задержатся в Воронежской области на сутки

Как минимум до завтрашнего утра для жителей Воронежской области продлили предупреждение о грозах, которые где-то будут сопровождаться градом.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 66% 754 мм рт. ст. +25°

Это следует из информации прогностических карт российского Гидрометцентра. Желтый уровень опасности будет действовать в регионе до утра четверга, 27 июня.

Сильный ветер должен стихнуть сегодня ближе к ночи.

При этом в среду, 26 июня, после 15.00 и вплоть до 3.00 четверга, 27 июня, по области возможен туман.

В областном центре сегодня в течение дня ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Непогода может сопровождаться ветром с порывами до 16 м/с. Также осадки ожидаются в ночь на четверг.

А вот начиная с завтрашнего дня и вплоть до конца недели дождей, по оценкам синоптиков воронежского Гидрометцентра, в городе не ожидается.