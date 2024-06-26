Куда пропали Наташи? Филологи рассказали, как меняется мода на имена

— Начиная с 1990-х годов огромное количество семей «вернулось» в церковь. Люди стали выбирать имена по святцам, но, впрочем, не так, как было принято раньше. Не в честь святого, на чей день выпадало крещение, а просто тем именем, которое больше понравилось. С одной стороны, отсюда берутся имена, которые были в ходу на протяжении столетий. Например, Мирон и Демьян, Аксинья и Евдокия. Появились имена древнерусские, такие как Добромир и Ярополк — в святцах их нет. Это можно объяснить интересом к истории, к нашим корням. С другой стороны, есть второй лагерь — интерес к именам западнохристианской традиции, откуда пошли все эти Анжелики, Кристины, Амелии и так далее. Есть категория людей, планирующих жить за границей, поэтому и выбирают имена, не кажущиеся странными на Западе. Влияет на выбор и глобализация, поэтому Николасы и Мишели не обязательно уедут, а будут жить в России. Но отмечу, что все вышеперечисленное — это около 3% имен новорожденных. Большинство родителей называют детей привычно, — объяснил КП-Новосибирск директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» кандидат филологических наук Владимир Максимов.