Куда пропали Наташи? Филологи рассказали, как меняется мода на имена

В Новосибирской области в 2023 году родилось больше 26 тысяч детей, а за первые 5 месяцев — больше 10 тысяч. Мы спросили в ЗАГСе, какие имена за последний год стали в моде среди малышей, и вот какими результатами с нами поделились.
АЛЕКСАНДРЫ ПРОТИВ ЕВПАТИЯ И НИКОЛЬ ГРЭЙС.
В 2023 году были популярны имена мальчиков Михаил, Артем, Александр, Матвей, Роман, Иван, Мирон, Максим, Тимофей и Дмитрий, а девочек — София, Ева, Виктория, Варвара, Анна, Мария, Алиса, Полина, Василиса и Екатерина.
Почти не отличается этот список за первые 5 месяцев 2024 года. В топе мужских имен те же самые, а в топе женских отличается только десятая строчка: вместо Екатерины — Арина.
Среди редких имен интересная закономерность. Мальчикам, которых родители хотят выделить среди других детей, дают имена старинные. Только взгляните на этот список: Бронислав, Велизар, Властислав, Венедикт, Володар, Демьян, Добромир, Добрыня, Дорофей, Евсей, Евпатий, Еремей, Ермак, Ермолай, Климент, Корней, Кузьма, Лука, Лукьян, Лютобор, Назар, Пантелей и Святозар. Сюда даже попало имя Борис, хотя еще в 2000-х оно было гораздо популярнее. Есть и совсем интересные экземпляры типа Аарон-Павел или Александр-Алекс.
Среди редких имен для девочек за 2023 год преобладают чаще западные, звучащие нарочито красиво. Причем много двойных и «склеенных» дефисом. В прошлом году в Новосибирске родились малышки Амелия-Мария, Анна-Моника, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Маргарита-Агния, Николь Грейс, Реджина Эмилия и Фелисия Эрси.
Но, что интересно, в 2024 году родители для новорожденных дочерей чаще выбирали уже «прабабушкины» имена: Анфиса, Богдана, Дарьяна, Ликерия, Любава, Пелагея, Сияна, Славяна. Есть даже Маруся — не как уменьшительное, а как самостоятельное имя.
К слову, за последние 20 лет в Новосибирской области родились две девочки с патриотическими именами. Одну зовут Россия, другую — Россияна. Раньше мы уже писали о сибирячках Россиях. Если вы узнали в этих двух девочках себя, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по телефону +7−923−145−11−03 или +7−983−120−21−81.
ОТКУДА ТАК МНОГО ЕВ И МИРОНОВ?
Как можно заметить, нынешние имена отличаются от тех, которые нам давали мамы и папы. С чем же связана такая мода?
— Начиная с 1990-х годов огромное количество семей «вернулось» в церковь. Люди стали выбирать имена по святцам, но, впрочем, не так, как было принято раньше. Не в честь святого, на чей день выпадало крещение, а просто тем именем, которое больше понравилось. С одной стороны, отсюда берутся имена, которые были в ходу на протяжении столетий. Например, Мирон и Демьян, Аксинья и Евдокия. Появились имена древнерусские, такие как Добромир и Ярополк — в святцах их нет. Это можно объяснить интересом к истории, к нашим корням. С другой стороны, есть второй лагерь — интерес к именам западнохристианской традиции, откуда пошли все эти Анжелики, Кристины, Амелии и так далее. Есть категория людей, планирующих жить за границей, поэтому и выбирают имена, не кажущиеся странными на Западе. Влияет на выбор и глобализация, поэтому Николасы и Мишели не обязательно уедут, а будут жить в России. Но отмечу, что все вышеперечисленное — это около 3% имен новорожденных. Большинство родителей называют детей привычно, — объяснил КП-Новосибирск директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» кандидат филологических наук Владимир Максимов.
Однако заметно, что нынешнему поколению мам и пап разонравились некогда очень популярные имена. Родители готовы назвать малыша редким «прадедушкиным» именем, но не тем, которое было популярно в брежневскую эпоху и перестройку. Маленьких Лен, Тань и Алеш с Сережами на детских площадках сейчас заметно меньше. И такая тенденция по всей России. Но не расстраивайтесь, мода на эти имена еще может вернуться.
— Как только в XX веке на слуху стало имя Владимир, его все стали активно использовать. А потом от него «устали», и появилась новая мода. Практически все родители, с которыми я общался, предварительно смотрят статистику от ЗАГСов и стараются выбрать для ребенка имя, которое сейчас в топах, либо, наоборот, соригинальничать. Происходит ротация: какие-то имена теряют популярность, какие-то резко набирают ее. Еще одно-два поколения — и мы снова вспомним то, что было популярно в 1960 — 1980-х годах, — уверен Владимир Максимов.
Новосибирский филолог Галина Мандрикова объясняет, что на «модность» имени влияют три фактора: современность, универсальность и демонстративность.
— Все три критерия используются не так уж и редко. Например, Артем или Максим явно входят в разряд современных мужских имен, при этом они вполне универсальны: их легко произносить, они имеют много разговорных и уменьшительно-ласкательных вариантов, что важно именно для русской культуры, удачно соотносятся с фамилиями и отчествами и даже имеют немного «демонстративности» на фоне привычных Александров, Владимиров и Михаилов, — уточнила КП-Новосибирск доктор филологических наук Галина Мандрикова.
Другое дело, когда в ход идет лишь один из критериев, например демонстративность.
— Николь все равно станет Никой, а Евангелина — Гелей, потому жить с такими именами и «пользоваться» ими не всегда удобно. Вспомним двух персонажей из романов Татьяны Устиновой: «неграмотную» секретаршу Шарон Самойленко и провинциальную абитуриентку театрального вуза Джессику Костикову из города Мышкина. А давая ребенку «старинное» имя, при этом не связанное с реальными предками, нужно помнить о том, что оно может стать проблемой: все-таки имена Пантелей или Евпатий сложно соотнести с малышом или подростком, к тому же они неудобны в обиходно-бытовой коммуникации. Евпатий, к примеру, это Патик или Евик? Как назвать сокращенно? — рассуждает филолог.
КСТАТИ.
Как называли детей в СССР.
— Закономерности при выборе имен, конечно, есть: это и следование моде, и соответствие текущей ситуации в стране. В 1920 — 1930-х годах взращивалось новое поколение советских людей, поэтому были Владлены (ВЛАДимир ЛЕНин), Мэлсы (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин) и те самые Даздрапермы (Да здравствует Первое мая!). Это нужно было не для того, чтобы выделиться из толпы, а из-за переизбытка эмоций у родителей. А заодно и для того, чтобы показать лояльность курсу партии. Интересно, что многие меняли свои имена. Одного мальчика, который родился в Новосибирске 9 мая 1945 года, хотели назвать Иосифом в честь мудрого вождя. Но все-таки всю свою успешную жизнь он прожил Владимиром, — рассказал КП-Новосибирск краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
В спокойных 1960-х годах снова началось обращение к традиционным именам. Но были и взлеты популярности Валентин и Юриев — в честь космонавтов Терешковой и Гагарина. Открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов — девочек называли Катей в честь министра культуры Екатерины Фурцевой.
— А в 1980 — 1990-х годах добавилась перестройка — курс на Запад, дань новым популярным фильмам и сериалам. Поэтому появились Сандры да Николи. Сейчас схожая ситуация: курс на патриотизм, на «русскость». Хотя подчеркну: имен вроде Добрыни и Пелагеи очень немного. А основу по-прежнему составляют имена наших бабушек и дедушек, — добавляет Константин Голодяев.