В ВОЗ заявили, что уровень малоподвижного населения может вырасти до 35%

В докладе организации отмечается, что тенденция к отсутствию физической активности среди взрослых выросла примерно на пять процентных пунктов с 2010 по 2022 год.
«Если эта тенденция сохранится, то к 2030 году уровень малоподвижного образа жизни вырастет до 35%», — констатировали в ВОЗ, напомнив, что взрослым рекомендовано 150 минут физических занятий умеренной интенсивности еженедельно или 75 минут нагрузок высокой интенсивности.
При этом недостаточная физическая активность более распространена среди женщин (34%), чем среди мужчин (29%). Люди старше 60 лет менее активны, чем другие возрастные категории.