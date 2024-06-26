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В ВОЗ заявили, что уровень малоподвижного населения может вырасти до 35%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. ВОЗ сообщила о недостаточной активности почти у трети (31%) взрослого населения планеты. Таким образом, 1,8 миллиарда человек подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

В докладе организации отмечается, что тенденция к отсутствию физической активности среди взрослых выросла примерно на пять процентных пунктов с 2010 по 2022 год.

«Если эта тенденция сохранится, то к 2030 году уровень малоподвижного образа жизни вырастет до 35%», — констатировали в ВОЗ, напомнив, что взрослым рекомендовано 150 минут физических занятий умеренной интенсивности еженедельно или 75 минут нагрузок высокой интенсивности.

При этом недостаточная физическая активность более распространена среди женщин (34%), чем среди мужчин (29%). Люди старше 60 лет менее активны, чем другие возрастные категории.

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