На 33 улицах частного сектора Воронежа ремонтируют дороги

— Потому горожанам не стоит волноваться, когда дорожники, уже начав строительство, на какое-то время «уходят» с их улицы. Скоро они вернутся и приступят к следующему этапу. Все дороги частного сектора, где ведется ремонт, получат полноценное твердое покрытие, — уточнили в Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства, выступающей заказчиком работ.