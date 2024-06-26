На 33 улицах частного сектора Воронежа ремонтируют дороги

В Воронеже продолжается асфальтирование дорог на 33 улицах частного сектора. По трем адресам работы завершились, сообщили в дорожном управлении мэрии.
Обычно подрядчик делает несколько улиц в одном районе одновременно. Завозит материалы, готовит основание, подгоняет технику.
— Потому горожанам не стоит волноваться, когда дорожники, уже начав строительство, на какое-то время «уходят» с их улицы. Скоро они вернутся и приступят к следующему этапу. Все дороги частного сектора, где ведется ремонт, получат полноценное твердое покрытие, — уточнили в Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства, выступающей заказчиком работ.
В планах на это лето значится ремонт почти на 60 улицах. Работы завершатся в конце осени, добавили в мэрии. На отремонтированные улицы в течение пяти лет будет действовать гарантия.