На Косе с деревьев спустился опасный для аллергиков сосновый шелкопряд

Особенно сильную аллергическую реакцию у людей вызывает контакт со зрелыми гусеницами, паутинными гнездами, где сохраняются личиночные шкурки гусениц, с травянистыми растениями, растущими в местах миграции гусениц. Аллергическое раздражение может появиться, даже если не трогать гусениц руками, так как пыль перетёртых волосков разносится ветром. Воспаление может продолжаться несколько недель. При появлении аллергических реакций необходимо обратиться к дерматологу или аллергологу.