На Косе с деревьев спустился опасный для аллергиков сосновый шелкопряд

25 июня 2024 года в окрестностях экологической тропы «Высота Эфа» была отмечена колонна гусениц соснового походного шелкопряда. В это время колонии гусениц начинают опускаться на землю и мигрируют на соседние деревья.
Сосновым походным шелкопрядом называют бабочек, гусеницы которых при миграции двигаются цепочкой друг за другом, выстраиваясь в длинные колонны.
«В мае гусеницы соснового походного шелкопряда выходят из яиц, кладки которых располагаются на ветвях в кронах сосен. Там они расползаются, питаясь хвоинками, а при похолодании собираются в клубки. Затем начинают перемещаться по ветвям кроны. Из места пребывания в разветвлениях ветвей гусеницы в поисках пищи отправляются рядами, следуя друг за другом», — рассказал старший научный сотрудник национального парка «Куршская коса» Кирилл Иванюков.
У многих людей встреча с колонной гусениц и просто пребывание в районе массового выхода соснового шелкопряда может вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях кожа покрывается мелкой красной сыпью, поражённые участки сильно чешутся и воспаляются. Всему виной волоски, покрывающие тела зрелых гусениц. Когда шелкопряд двигается, они обламываются и перетираются. Попадая на кожу человека, пыль перетёртых волосков вызывает сильный зуд и жжение.
Особенно сильную аллергическую реакцию у людей вызывает контакт со зрелыми гусеницами, паутинными гнездами, где сохраняются личиночные шкурки гусениц, с травянистыми растениями, растущими в местах миграции гусениц. Аллергическое раздражение может появиться, даже если не трогать гусениц руками, так как пыль перетёртых волосков разносится ветром. Воспаление может продолжаться несколько недель. При появлении аллергических реакций необходимо обратиться к дерматологу или аллергологу.
Чаще всего походный шелкопряд встречается в молодых сосновых лесах, ближе к пескам. Например, в окрестностях полевого стационара «Фрингилла», экологических троп «Высота Эфа» и «Озеро Лебедь», поселка Морское.