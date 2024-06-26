Джулиан Ассанж воссоединился с семьей в Австралии после освобождения

Освобождение Ассанжа стало результатом сделки с американскими властями, желавшими его экстрадиции и осуждения по делу о раскрытии секретной информации. В США ему грозило до 175 лет лишения свободы по 18 статьям, но он признал вину лишь по одному пункту.
Через два дня Ассанж предстал перед американским судом на острове Сайпан, где был приговорен к сроку, уже отбытому в британской тюрьме. Судья Рамона Манглона заявила об этом и подчеркнула, что Ассанж сможет выйти из зала суда свободным человеком. Минюст США объявил о прекращении уголовного преследования против него.