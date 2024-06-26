Джулиан Ассанж воссоединился с семьей в Австралии после освобождения

Через два дня Ассанж предстал перед американским судом на острове Сайпан, где был приговорен к сроку, уже отбытому в британской тюрьме. Судья Рамона Манглона заявила об этом и подчеркнула, что Ассанж сможет выйти из зала суда свободным человеком. Минюст США объявил о прекращении уголовного преследования против него.