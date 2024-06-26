В Евпатории городские трамваи начнут работать дольше с 1 июля

Власти Евпатории решили продлить время работы трамваев.
«С 1 июля изменится расписание движения городских трамваев. Режим работы вагонов, курсирующих по маршрутам № 1, 3 и 4, будет продлен», — сообщили в администрации Евпатории.
В основном рельсовый транспорт будет курсировать с шести утра и до одиннадцати ночи.
Детский курорт плавно входит в курортный сезон. Отдыхающие стараются провести отпуск на берегу теплого моря, поэтому нет и речи о массовом отказе от брони номеров в отелях и гостевых домах.