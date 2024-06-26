Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. Чем он здесь занимается?

Сначала бизнесмена заметили в одном из спортивных залов Ташкента, где он проводил время вместе с Гусейном Гасановым. Российский блогер, сопровождающий Дурова в поездке, также опубликовал фото и видео, которые говорят о том, что они побывали в Амирсае, медресе Муйи-Мубарак, а также посмотрели на другие достопримечательности.
Несколько часов назад у Гасанова в Instagram появились кадры из Бухары. Видеороликом, предположительно, с Дуровым, Гасановым и их окружающими недавно поделились и бухарские пользователи соцсетей.
Напомним, ранее Дуров объявил о своих планах посетить Центральную Азию, чтобы изучить, как люди используют Telegram и какие у них потребности в цифровых технологиях. До приезда в Ташкент он уже побывал в Кыргызстане, откуда делился фотографиями и впечатлениями о стране. Дуров отметил, что Кыргызстан быстро развивается, а природа и люди произвели на него большое впечатление.
В СМИ отмечали, что одной из возможных целей визита Дурова в Узбекистан, может стать обсуждение легализации в стране криптовалюты Toncoin и доступа к Telegram Wallet. Однако в Национальном агентстве перспективных проектов, который является регулятором в сфере криптоактивов, в беседе с корреспондентом Podrobno.uz отметили, что не в курсе этих планов.
Помимо этого, ожидается анонс первого в Узбекистане Telegram-банка, который будет интегрирован с национальными платежными системами.
Дуров также планировал посетить другие города Узбекистана, чтобы продолжить свое изучение региона и встретиться с пользователями Telegram.