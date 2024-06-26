Основатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан. Чем он здесь занимается?

Напомним, ранее Дуров объявил о своих планах посетить Центральную Азию, чтобы изучить, как люди используют Telegram и какие у них потребности в цифровых технологиях. До приезда в Ташкент он уже побывал в Кыргызстане, откуда делился фотографиями и впечатлениями о стране. Дуров отметил, что Кыргызстан быстро развивается, а природа и люди произвели на него большое впечатление.