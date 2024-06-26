Маршруты нижегородских автобусов изменятся из-за Дня молодежи

Из-за празднования Дня молодежи, которое пройдет 29 июня на площади Минина, будут изменены маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.
Так, 27, 28 и 30 июня будет перекрыта часть площади Минина — от улицы Варварской до Верхневолжской набережной. Поэтому электробус Э-17, автобус А-68 будут ходить по улицам Ковалихинская, Варварская в обе стороны.
А-19, Т-24, Т-40, А-45, Т-45, А-52, 226, 304 в направлении улицы Минина пойдут по улицам Варварская, Ковалихинская, Нестерова, а в направлении площади Минина— по улицам Семашко, Ковалихинская, Варварская. А-40, А-58, А-64 в направлении Сенной площади будут ходить по улицам Ковалихинская и Горького; в направлении улицы Алексеевской — по улицам Горького, Ковалихинская, Варварская, площади Минина.
Автобус А-90 в оба направления будет курсировать через улицы Варварская, Ковалихинская, Горького.
Т-74, Т-97 в сторону улицы Минина пойдут по улицам Ковалихинская и Нестерова; в направлении улицы Алексеевской— по улицам Семашко, Ковалихинская, Варварская, площади Минина.
Маршрутка Т-31 будет ходить только до Водной академии.
А 29 июня будут перекрыты площадь Минина, прилегающие улицы и часть Зеленского съезда.
Электробус Э-17, автобус А-68 будут ходить до остановки «Площадь Сенная», а Т-31 — до остановки «Водная академия».
Автобус А-1 от Октябрьской улицы до Чёрного пруда пойдет через улицу Ошарскую, обратно — от кинотеатра «Рекорд» без изменений. А-3, А-61, Т-70, А-92, Т-91 от Зеленского съезда до Ковалихинской улицы будут ходить через улицы Октябрьская, Варварская в оба направления. Автобусы А-19, Т-24, Т-40, Т-45, А-52, 226, 304 от Зеленского съезда в направлении Сенной площади поедут по улицам Октябрьская, Варварская, Ковалихинская, Нестерова, Минина, а в направлении Зеленского съезда — по улицам Минина, Семашко, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская. А-40, А-58, А-64 от улицы Алексеевской через Октябрьскую, Варварскую, Ковалихинскую улицы, улицу Горького до Сенной площади. Обратно —по тем же улицам.
А-45 организовать от площади Горького до Сенной площади будет ходить через Звездинку, улицы Алексеевская, Октябрьская, Варварская, Ковалихинская, Горького в оба направления. А-71, А-95 от Зеленского съезда поедут по улицам Октябрьская и Ошарская до конечной остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении— от кинотеатр, а «Рекорд» по Алексеевскойи Октябрьской улицам. Маршрутки Т-74, Т-97 от Алексеевской улицы в направлении Сенной площади — по улицам Октябрьская, Варварская, Ковалихинская, Нестерова, Минина; в сторону Алексеевской улицы — по улицам Минина, Семашко, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская.
А-90 от Зеленского съезда в сторону Сенной площади — по улицам Октябрьская, Варварская, Ковалихинская, Горького, а в направлении Зеленского съезда — по улицам Горького, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская.