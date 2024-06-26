Маршруты нижегородских автобусов изменятся из-за Дня молодежи

Автобус А-1 от Октябрьской улицы до Чёрного пруда пойдет через улицу Ошарскую, обратно — от кинотеатра «Рекорд» без изменений. А-3, А-61, Т-70, А-92, Т-91 от Зеленского съезда до Ковалихинской улицы будут ходить через улицы Октябрьская, Варварская в оба направления. Автобусы А-19, Т-24, Т-40, Т-45, А-52, 226, 304 от Зеленского съезда в направлении Сенной площади поедут по улицам Октябрьская, Варварская, Ковалихинская, Нестерова, Минина, а в направлении Зеленского съезда — по улицам Минина, Семашко, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская. А-40, А-58, А-64 от улицы Алексеевской через Октябрьскую, Варварскую, Ковалихинскую улицы, улицу Горького до Сенной площади. Обратно —по тем же улицам.