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Белорусский невролог назвала факторы, провоцирующие рассеянный склероз у молодых

Белорусский врач-невролог назвала годы жизни, когда чаще всего диагностируется рассеянный склероз.

Источник: Комсомольская правда

Факторы-провокаторы рассеянного склероза у молодых в эфире телеканала СТВ назвала врач-невролог Виктория Кочан.

По ее словам, распространенность данного диагноза, который ставят чаще всего людям от 18 до 58 лет, растет и связано это в первую очередь с возможностью провести нейровизуализацию с помощью МРТ и КТ.

По утверждениям медиков, рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, его провоцируют беременность и роды, инфекции, переохлаждения, стрессы и даже дефицит витамина D.

Виктория Кочан отметила, что на ранних стадиях болезни пациенты часто жалуются в том числе на чувство постоянной усталости, они не могут выполнять элементарную повседневную работу и им постоянно нужен отдых.

Лечение рассеянного склероза обычно включает в себя лекарства, которые могут уменьшить частоту и тяжесть рецидивов, а также терапию на улучшение качества жизни пациентов.

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