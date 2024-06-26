Белорусский невролог назвала факторы, провоцирующие рассеянный склероз у молодых

Факторы-провокаторы рассеянного склероза у молодых в эфире телеканала СТВ назвала врач-невролог Виктория Кочан.
По ее словам, распространенность данного диагноза, который ставят чаще всего людям от 18 до 58 лет, растет и связано это в первую очередь с возможностью провести нейровизуализацию с помощью МРТ и КТ.
По утверждениям медиков, рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, его провоцируют беременность и роды, инфекции, переохлаждения, стрессы и даже дефицит витамина D.
Виктория Кочан отметила, что на ранних стадиях болезни пациенты часто жалуются в том числе на чувство постоянной усталости, они не могут выполнять элементарную повседневную работу и им постоянно нужен отдых.
Лечение рассеянного склероза обычно включает в себя лекарства, которые могут уменьшить частоту и тяжесть рецидивов, а также терапию на улучшение качества жизни пациентов.