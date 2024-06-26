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20 выпускников Кубани стали мультибалльниками

19 школьников получили высшие баллы по двум предметам, 1 — по трем.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с ребятами, которые набрали 100 баллов по нескольким предметам и наградил их Благодарностями. 16 человек получили медаль «За особые успехи в учении».

Из 23,5 тысяч одиннадцатиклассников только 333 выпускника получили 100 баллов за экзамен (12 — по физике, 28 — по профильной математике). Из них 19 школьников набрали 200 баллов по двум предметам. 300 баллов по трем предметам — математике, физике и информатике — набрал ученик сочинской гимназии № 8 Роман Комиссаров.

— Региону и в целом стране повезло, что в экономику, политику, управление и науку придут такие успешные люди — на вес золота. Желаю каждому сделать правильный выбор сферы, где вы достигнете еще больших высот, найти работу по душе. Для нас важно, чтобы вы учились в родном крае — вузы у нас не уступают столичным, — обратился к одиннадцатиклассникам Вениамин Кодратьев.

Замглавы региона Анна Минькова подчеркнула, что такого высокого результата ребята достигли благодаря высокому уровню педагогов, родительской поддержки и мотивации самих выпускников.

— Мы заинтересованы в том, чтобы умы оставались в Краснодарском крае, развивались в науке и практике. Для этого край оказывает поддержку, создает стимулы, — подчеркнула Анна Минькова.

Напомним, ребята, набравшие 100 баллов, которые поступят в кубанские вузы, получат премию в 100 тысяч рублей. Если они поступят на одно из приоритетных для экономики региона направлений, получат еще 20 тысяч рублей. Победители олимпиад — по 50 тысяч рублей.

образование