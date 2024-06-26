20 выпускников Кубани стали мультибалльниками

— Региону и в целом стране повезло, что в экономику, политику, управление и науку придут такие успешные люди — на вес золота. Желаю каждому сделать правильный выбор сферы, где вы достигнете еще больших высот, найти работу по душе. Для нас важно, чтобы вы учились в родном крае — вузы у нас не уступают столичным, — обратился к одиннадцатиклассникам Вениамин Кодратьев.