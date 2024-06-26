Волгоградцам рассказали, что делать при укусах ядовитых насекомых

Укусы пчел могут быть очень болезненными, а массовые нападения и вовсе приводят к летальному исходу. Опаснее их могут быть только шершни, которые выделяют в 2,5 раза больше яда, провоцирующего отек Квинке или анафилактический шок.
При укусе пораженный участок необходимо промыть спиртом, принять антигистаминный препарат и обратиться за медпомощью. Как правило, аллергическая реакция не развивается с первого раза, но с каждым последующим укусом она будет все ощутимее.
Что касается пауков, в Волгоградской области встречаются каракурты и южнорусские тарантулы. Обычно они нападают, только если кто-то угрожает их потомству.
Если вас укусил паук, нужно промыть рану чистой водой с мылом, продезинфицировать перекисью водорода или спиртом. В последующем человеку понадобятся обильное питье и при необходимости — госпитализация.