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Волгоградцам рассказали, что делать при укусах ядовитых насекомых

Укусы ос, пчел и шершней могут вызвать аллергические реакции, муравьев, скорпионов и пауков — токсические.

Укусы пчел могут быть очень болезненными, а массовые нападения и вовсе приводят к летальному исходу. Опаснее их могут быть только шершни, которые выделяют в 2,5 раза больше яда, провоцирующего отек Квинке или анафилактический шок.

При укусе пораженный участок необходимо промыть спиртом, принять антигистаминный препарат и обратиться за медпомощью. Как правило, аллергическая реакция не развивается с первого раза, но с каждым последующим укусом она будет все ощутимее.

Что касается пауков, в Волгоградской области встречаются каракурты и южнорусские тарантулы. Обычно они нападают, только если кто-то угрожает их потомству.

Если вас укусил паук, нужно промыть рану чистой водой с мылом, продезинфицировать перекисью водорода или спиртом. В последующем человеку понадобятся обильное питье и при необходимости — госпитализация.

флора и фауна