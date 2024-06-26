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Петербург показал рекордный рост стобалльников по физике

В Петербурге 70 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по физике.

Источник: РИА "Новости"

Единый государственный экзамен по физике на максимум в Петербурге сдали 70 выпускников. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 июня.

Высокобалльный результат (от 80 до 100 баллов) показали 979 человек, это каждая четвертая работа. Высокие результаты на ЕГЭ по физике в этом году наблюдаются во многих российских регионах.

На экзамене по информатике снизилось количество стобалльников. На максимум работу написали 4 человека, в прошлом году наивысший результат показали 28 выпускников.

В Петербурге также резко увеличилось количество стобалльников по профильной математике. По оценке экспертов, вариант этого года был проще предыдущих.

образование