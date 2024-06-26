Петербург показал рекордный рост стобалльников по физике

Единый государственный экзамен по физике на максимум в Петербурге сдали 70 выпускников. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 июня.



Высокобалльный результат (от 80 до 100 баллов) показали 979 человек, это каждая четвертая работа. Высокие результаты на ЕГЭ по физике в этом году наблюдаются во многих российских регионах.



На экзамене по информатике снизилось количество стобалльников. На максимум работу написали 4 человека, в прошлом году наивысший результат показали 28 выпускников.



В Петербурге также резко увеличилось количество стобалльников по профильной математике. По оценке экспертов, вариант этого года был проще предыдущих.