Единый государственный экзамен по физике на максимум в Петербурге сдали 70 выпускников. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 июня.
Высокобалльный результат (от 80 до 100 баллов) показали 979 человек, это каждая четвертая работа. Высокие результаты на ЕГЭ по физике в этом году наблюдаются во многих российских регионах.
На экзамене по информатике снизилось количество стобалльников. На максимум работу написали 4 человека, в прошлом году наивысший результат показали 28 выпускников.
В Петербурге также резко увеличилось количество стобалльников по профильной математике. По оценке экспертов, вариант этого года был проще предыдущих.
Петербург показал рекордный рост стобалльников по физике
В Петербурге 70 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по физике.
Единый государственный экзамен по физике на максимум в Петербурге сдали 70 выпускников. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 июня.