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В эти выходные в Ростове пройдет молодежный фестиваль «На связи!»

Праздник посвящен Дню молодежи России.

Источник: Rostof.ru

28 июня состоится самый главный праздник молодежи — Городской молодежный фестиваль «На связи!», посвящённый Дню молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

— Молодежь Ростова приглашает всех жителей нашего города принять участие в праздновании Дня молодежи, — говорится в сообщении.

Дата проведения: 28 июня 2024 года, в 18:00.

Место проведения: Парк Октябрьской Революции, Зеленый театр (Театральная площадь, 3).

Участников фестиваля ждет летняя программа, мега розыгрыш призов от партнеров: ноутбуки; планшеты; велосипеды; наушники; колонки и еще десятки подарков, а также море незабываемых эмоций и впечатлений!

Для участия в розыгрыше необходимо получить билет по адресу: улица Лермонтовская, 11, управление по молодежной политике города Ростова-на-Дону.

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