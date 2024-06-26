Уволился директор спорткомплекса «Энергия»

Стоит отметить, что уход господина Козлова произошел вскоре после поручения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина минспорту привлечь к дисциплинарной ответственности представителей многофункционального спортивного комплекса «Энергия» ввиду несвоевременного обеспечения организации работы бассейна.
11 июня Дмитрий Махонин в ходе заседания краевого правительства сообщил, что после официального открытия бассейна на территории СК «Энергия» спортивный объект не продолжил работу. Семьи, заранее купившие билет, не смогли посетить бассейн. «Оказалось, что администраторы не удосужились вовремя попросить разрешение на открытие бассейна и проинформировать людей, что его работа не запущена», — пояснял губернатор. Открытие бассейна должно было состояться 10 июня.
В связи с дезорганизованной работой спортивного комплекса глава региона поручил краевому минспорту «привлечь к дисциплинарной ответственности» представителей ГБУДО ПК «СШ “Академия игровых видов спорта”», в ведомстве которых находится спорткомплекс «Энергия».
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми, на ул. Советской, 100, начал работу спортивный комплекс «Энергия». Спорткомплекс площадью 17 тыс. кв. м включает в себя три универсальных спортивных зала с трибунами на 569 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, три теннисных корта. Стоимость объекта составила более 2 млрд руб.