Уволился директор спорткомплекса «Энергия»

11 июня Дмитрий Махонин в ходе заседания краевого правительства сообщил, что после официального открытия бассейна на территории СК «Энергия» спортивный объект не продолжил работу. Семьи, заранее купившие билет, не смогли посетить бассейн. «Оказалось, что администраторы не удосужились вовремя попросить разрешение на открытие бассейна и проинформировать людей, что его работа не запущена», — пояснял губернатор. Открытие бассейна должно было состояться 10 июня.