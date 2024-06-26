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В Нижнем Новгороде проходит региональный этап чемпионата по профмастерству

Возрастное ограничение: 18+.

Деловая программа «Развитие образования в сфере креативных индустрий» приурочена к Всероссийскому чемпионатному движению по профессиональному мастерству. Межрегиональный этап стартовал в федеральном технопарке профессионального образования в Нижнем Новгороде 15 июня и продлится до конца месяца. На встрече эксперты обсудили промежуточные итоги чемпионата. Затем участников ждет национальный этап, который пройдет в Санкт-Петербурге, где они будут соревноваться по новым заданиям и бороться за национальное золото.

Иоанн Клиндухов — проректор Института развития профессионального образования министерства просвещения РФ:

«Ребята снимают короткометражный фильм в жанре документального кино, одновременно они выполняют блок по операторскому мастерству, монтажу и звукорежиссуре. В дальнейшем мы будем преобразовывать это направление, чтобы были отдельные компетенции».

Булат Габдрахманов — заместитель министра цифрового развития республики Татарстан:

«Пообщались с ребятами, у них глаза горят от заданий, которые есть, от площадки, на которой они этим занимаются. Это уникальная площадка, где они могут расширить свои горизонты, видно, как они любят свое дело».

Оксана Бондарь — проректор Института развития профессионального образования:

«Предполагается, что каждому победителю будет предложено не менее пяти стажировок, которые сейчас предлагают наши партнеры-работодатели. И эти победители могут выбирать, куда, в какое место они пойдут на стажировку, чтобы для них это было более эффективно».