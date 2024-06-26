В Нижнем Новгороде проходит региональный этап чемпионата по профмастерству

Деловая программа «Развитие образования в сфере креативных индустрий» приурочена к Всероссийскому чемпионатному движению по профессиональному мастерству. Межрегиональный этап стартовал в федеральном технопарке профессионального образования в Нижнем Новгороде 15 июня и продлится до конца месяца. На встрече эксперты обсудили промежуточные итоги чемпионата. Затем участников ждет национальный этап, который пройдет в Санкт-Петербурге, где они будут соревноваться по новым заданиям и бороться за национальное золото.
Иоанн Клиндухов — проректор Института развития профессионального образования министерства просвещения РФ:
Булат Габдрахманов — заместитель министра цифрового развития республики Татарстан:
Оксана Бондарь — проректор Института развития профессионального образования:
«Предполагается, что каждому победителю будет предложено не менее пяти стажировок, которые сейчас предлагают наши партнеры-работодатели. И эти победители могут выбирать, куда, в какое место они пойдут на стажировку, чтобы для них это было более эффективно».