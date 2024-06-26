«Норманочка» одержала рекордную победу в первом матче Кубка мира по футзалу

Мария Самойлова два сезона подряд становилась лучшим бомбардиром «Норманочки» на Кубке мира. Именно она и открывает счет.
С аргентинками из «Мавии Футзал» «Норманочка» «промучилась» полтайма, а дальше дубль Фернанды, голы Алины Завьяловой, Робиньи и Евгении Коваленко до перерыва. 6:0.
Во втором тайме счет уже на первой минуте Робинья оформляет дубль. А еще через минуту Мария Самойлова делает то же самое. И это не последний дубль — Ирина Правдина тоже забьет два мяча, а Дарья Навозова, Яна Зимирова и Александра Самородова — по одному. 13:0.
Рекордная победа «Норманочки» на Кубках мира. Теперь дело за другими рекордами. Например, в финал команда пока не выходила. Два предыдущих турнира — два полуфинала.
Следующий матч на Кубке мира — 2024 состоится в среду в 20:00. Соперник — бразильский «Факулдадэ Согипа».