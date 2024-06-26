«Норманочка» одержала рекордную победу в первом матче Кубка мира по футзалу

Во втором тайме счет уже на первой минуте Робинья оформляет дубль. А еще через минуту Мария Самойлова делает то же самое. И это не последний дубль — Ирина Правдина тоже забьет два мяча, а Дарья Навозова, Яна Зимирова и Александра Самородова — по одному. 13:0.