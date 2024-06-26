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В Сочи закрыли часть пляжей для купания

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий закрыли часть пляжей для купания.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 66% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Новая Кубань

Усиление ветра, порывы которого 26 июня могут достигать 17 метров в секунду, вызвало сильное волнение моря. Единая диспетчерская служба курорта предупредила арендаторов городских пляжей о непогоде.

Арендаторы пляжей, учитывая разные условия на каждом участке пляжной полосы, самостоятельно принимают решение об ограничениях на купание. Некоторые из них уже запретили туристам заходить в море, хотя отдыхать и загорать на берегу по-прежнему разрешено. Для оповещения отдыхающих на пляжах вывешиваются красные флаги, означающие запрет на купание.

По информации городских оперативных служб, ветер может усилиться к вечеру, что приведет к закрытию всех пляжей для купания. Жителей и гостей Сочи просят соблюдать меры безопасности и следить за предупреждениями.