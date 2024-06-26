Длинные дни и свет от солнца: над Калининградом взошла красно-оранжевая луна

Над самым западным регионом России взошла яркая красно-оранжевая луна. Калининградка Ирина Иванова поделилась с «Клопс» снимками, сделанными в ночь на 26 июня из окна дома на ул. 9 Апреля.
«Я интересуюсь астрономией больше на обывательском уровне и иногда угадываю планеты на небе. Эту луну сняла на камеру телефона — мимо не пройдёшь, когда такое невероятное зрелище», — поделилась девушка.
Участник астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Андрей Сидоров объяснил «Клопс», что для такого необычного цвета спутника Земли нужен длинный световой день, когда небо подсвечивается лучами недавно зашедшего за горизонт солнца.
«При наклонном прохождении света от Солнца через атмосферу синяя и зелёная части рассеиваются сильнее, чем красная и жёлтая, и доходят до наблюдателя в меньшем объёме. Исходный бело-жёлтый цвет Луны меняется на красновато-оранжевый», — рассказал Андрей Сидоров.
По словам эксперта, этот же эффект влияет и на светило: оно краснеет на рассвете или закате каждый день. «А вот для Луны нужны специфические условия, когда её диск будет невысоко над горизонтом в вечернее время. Именно такие условия сложились вчера», — добавил собеседник «Клопс».