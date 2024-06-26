Длинные дни и свет от солнца: над Калининградом взошла красно-оранжевая луна

По словам эксперта, этот же эффект влияет и на светило: оно краснеет на рассвете или закате каждый день. «А вот для Луны нужны специфические условия, когда её диск будет невысоко над горизонтом в вечернее время. Именно такие условия сложились вчера», — добавил собеседник «Клопс».